FF16, Death Stranding 2 e Resident Evil 4 allo State of Play? Gli indizi sembrano fake

Tra poche ore si terrà lo State of Play di Sony e ovviamente in rete impazza la caccia al leak sopratutto per quanto riguarda i giochi più attesi dal pubblico PlayStation. In queste ore sono emersi alcuni indizi che però sembrano essere falsi o comunque non del tutto attendibili.

Final Fantasy 16 sarà allo State of Play?

Sebbene non sia possibile escluderlo a priori, gli indizi trapelati in queste ore non sono concreti. Il primo è un artwork promozionale con tanto di data di uscita fissata per l'11 novembre 2022, certamente realistica anche se l'immagine in questione ha tanti errori, come le diciture "Square Enix Entertainment Inc" e "Square Enix Japan Inc" al posto di "Square Enix Co LTD", da segnalare anche il logo di Epic Games Store in calce, difficile che questo possa apparire durante uno showcase di Sony, anche se ovviamente non è impossibile.

La pagina di Final Fantasy 16 su PlayStation Store è stata aggiornata nella notte, come riportano i movimenti della cache di Google... qualcosa si sta muovendo, oppure si tratta di semplici update dietro le quinte non legati alla presentazione del gioco?

Resident Evil 4 Remake ci sarà?

In questo caso non ci sono dubbi: lo screenshot di Resident Evil 4 Remake è falso, trapelato su 4Chan e pubblicato persino in verticale dalla fonte, l'immagine è falsa e la natura fake è stata confermata su Reddit e ResetERA.

Death Stranding 2 allo State of Play del 2 giugno

Hideo Kojima e Geoff Keighley stanno tramando qualcosa, non sappiamo esattamente cosa ma un reveal di Death Stranding 2 potrebbe essere possibile se non stasera, durante l'evento inaugurale della Summer Game Fest del 9 giugno. Hideo Kojima dal canto suo ha ricordato che Death Stranding è gratis su PlayStation Plus Extra e Premium