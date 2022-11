FF16 esclusiva PS5 per sei mesi, la conferma dal nuovo trailer PlayStation

Volete giocare Final Fantasy 16 ma non avete una PlayStation 5? Sappiate allora che il titolo Square Enix potrebbe arrivare su altre piattaforme molto prima rispetto a quanto previsto.

Sony ha da poco aggiornato il proprio canale YouTube ufficiale con il trailer Play Like Never Before, il quale contiene un dettaglio molto interessante. Tra i vari titoli mostrati nel corso del filmato troviamo infatti Final Fantasy 16, la cui comparsa sullo schermo è accompagnata da una dicitura che lascia poco spazio alle interpretazioni e recita che il gioco arriverà su PlayStation 5 nel corso dell'estate 2023 e resterà un'esclusiva Sony solo per sei mesi. Ovviamente non vengono specificate le piattaforme sulle quali approderà il gioco al termine del periodo in questione, ma è molto probabile che tale finestra faccia riferimento al debutto del gioco di ruolo su PC, in maniera simile a quanto accaduto già con il remake di Final Fantasy 7 a distanza di circa un anno dal lancio.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 riceverà una demo giocabile nel 2023, così che i fan possano testare con mano la nuova avventura. Sapevate che Final Fantasy XVI non è collegato a Final Fantasy XIV?