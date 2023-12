FF16: il team non esiste più, non ci sono piani per altri contenuti oltre i DLC

Ai The Game Awards, Square Enix ha annunciato due DLC per Final Fantasy 16, il primo dei quali (Echoes of the Fallen) già disponibile per il download su PS5. Oltre a questi però, il publisher non ha in programma altri contenuti come parte del supporto post lancio di FF16.

Come rivelato da Naoki Yoshida sulle pagine di Famitsu, ad oggi in realtà non esiste anche più un team dedicato a Final Fantasy 16, la squadra è stata smantellata e gli sviluppatori sono passati a occuparsi di altri progetti sempre all'interno di Square Enix.

Esiste un piccolo team che si occupa di lavorare al secondo DLC, ma a parte questo l'esperienza di Final Fantasy 16 sembra conclusa e lo stesso Yoshida non ha piani per creare sequel o spin-off e anzi, preferirebbe utilizzare l'esperienza accumulata con il progetto per lanciarsi in nuove sfide.

Tuttavia, Yoshida ammette candidamente di "non sapere quale sarà il futuro di Final Fantasy 16", non ci sono come detto piani per nuovi contenuti ma ogni decisione finale in tal senso spetta comunque al publisher. Final Fantasy 16 è in fase di sviluppo per PC ma questa versione non ha ancora una data di uscita o una finestra di lancio e nel momento in cui scriviamo resta disponibile in esclusiva temporale su PS5.