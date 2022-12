FF7 Rebirth, Exoprimal, Dragon's Dogma 2: sviluppatori giapponesi proiettati al 2023

Come ogni anno a fine dicembre, Famitsu intervista i principali game designer, producer e creator giapponesi per capire cosa aspettarsi nel 2023, di seguito riportiamo una selezione delle principali dichiarazioni su giochi molto attesi come Dragon's Dogma 2 e Final Fantasy VII Rebirth.

Shutaro Iida e Koji Igarashi di ArtPlay anticipano di essere al lavoro su nuovi contenuti per Bloodstained Ritual of the Night e svelano un grande annuncio previsto nel 2023. Shinjiro Takada di Atlus ricorda che Shin Megami Tensei ha da poco festeggiato il trentesimo anniversario e nel corso del 2023 arriveranno altre novità sulla serie.

SNK invece invita a tenere gli occhi aperti su Fatal Fury, sugli aggiornamenti di The King of Fighters XV e sui nuovi progetti della compagnia. Hideaki Itsuno fa sapere di essere immerso nella produzione di Dragon's Dogma 2 e spera di poter condividere nuovi aggiornamenti nel 2023, Ryozo Tsujimoto invita i giocatori ad attendere il Tokyo Game Show mentre Takuro Hiraoka promette nuovi aggiornamenti su Exoprimal in primavera.

Konami ha invece una parola chiave per il 2023 ed è "Long-awaited", la compagnia fa sapere che sarà un anno particolarmente ricco di annunci, senza però anticipare nulla di preciso. Tomoya Asano di Square Enix parla di un anno "di preparazione" dopo un 2022 che ha visto la compagnia lanciare giochi come Live A Live e Trinagle Strategy, annunciare Octopath Traveler 2 e festeggiare il decimo anniversario di Bravely Default.

Yoshinori Kitase invece continua a lavorare sui contenuti per il venticinquesimo anniversario di Final Fantasy VII e spera di riuscire a fornire nuove informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth nel corso dell'anno. In casa SEGA invece Takashi Iizuka promette nuovi contenuti su Sonic Frontiers mentre Ryousuke Horii continua a lavorare sui progetti del Team Yakuza.