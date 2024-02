FF7 Rebirth: un video di Tifa, Aerith e Cloud in costume sta facendo grandi numeri

C'è un video pubblicato da Famitsu su X che sta registrando milioni e milioni di visualizzazioni. Di cosa si tratta? Di una clip che mostra Tifa e Aerith di FF7 Rebirth in costume da bagno sulla spiaggia mentre incontrano Cloud e Barret.

Mentre Cloud è a petto nudo con i boxer, Barret è vestito da marinaretto, comparsa sullo sfondo anche Red XIII intendo a svolgere attività non ben identificate. Una clip che in realtà non mostra nulla di particolare sul gioco ma che ha rapidamente totalizzato milioni di visualizzazioni, al momento il contatore mostra 14.4 milioni di views solo su X (ex Twitter) dal 22 febbraio ma sta continuando a salire a vista d'occhio.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Final Fantasy 7 Rebirth disponibile dal 29 febbraio sulle console della famiglia PlayStation 5. Rebirth è il vostro primo Final Fantasy? In questo caso ricordatevi che partire dalla seconda parte di Final Fantasy VII Remake potrebbe non essere la scelta giusta, per godere al meglio di Rebirth bisognerebbe almeno conoscere gli avvenimenti di FF7 Remake e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.

Final Fantasy 7 Rebirth ha una media voti altissima su Metacritic, non è il miglior gioco della serie ma questo traguardo è sfuggito davvero per pochissimi punti.