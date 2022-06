FF7 Remake Parte 2 sarà multipiattaforma e verrà annunciato domani, secondo un insider

Solitamente va dato il giusto peso ai post degli insider, ma c'è un utente su Twitter che nel giro di pochi giorni è riuscito ad anticipare con grande precisione i principali annunci di questi giorni e che ora si è concentrato su Final Fantasy 7 Remake Parte 2.

Parliamo ovviamente del bizzarro utente Twitter che si fa chiamare The Snitch, il quale sembra non sbagliare un colpo. Dopo aver preannunciato l'annuncio di The Last of Us Parte 1, l'arrivo di Hollow Knight Silksong su Xbox Game Pass, il passaggio di Overwatch 2 al free to play e il debutto dei vecchi Persona sulle nuove console (oltre all'arrivo di Persona 5 Royal su Xbox), ecco che l'ormai popolare personaggio torna a colpire.

Il tweet più recente dello 'spione' videoludico, che come sempre include qualche sorta di enigma all'interno dei suoi messaggi, vede un'immagine di Final Fantasy 7 Remake con quattro quadratini colorati che potrebbero rappresentare le varie piattaforme: Blu - PlayStation, Verde - Xbox, Rosso - Nintendo Switch e Nero - PC.

Dal momento che domani notte si terrà un evento celebrativo per i 25 anni di Final Fantasy 7, è difficile pensare che il tweet non abbia nulla a che fare col possibile annuncio della seconda parte del Remake e dell'arrivo del primo capitolo su Switch e Xbox. Se ciò fosse vero, è molto probabile che la Parte 2 arrivi direttamente su tutte le piattaforme senza alcun accordo di esclusiva temporale come accaduto con il precedente episodio. Un'altra ipotesi, visti i personaggi nell'immagine pubblicata dall'insider, è che il gioco al centro dell'annuncio possa essere un remake di Crisis Core: Final Fantasy VII. Insomma, non potremo sapere di cosa si tratti fino a domani, ma l'arrivo del tweet preannuncia sicuramente qualcosa di grosso.

Prima di lasciarvi al messaggio, vi ricordiamo che potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove saremo online dalle ore 23:00 di domani, giovedì 16 giugno 2022.