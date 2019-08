FF7 Remake sarà innovativo come un capitolo inedito di Final Fantasy, promette Kitase

Intervenuto a margine dell'Hong Kong Festival, il produttore di FF7 Remake, Yoshinori Kitase, ha incensato il lavoro dei suoi autori ed esortato gli appassionati a considerare il progetto come un capitolo inedito della serie di Final Fantasy, piuttosto che una semplice riedizione per sistemi current-gen.

Nel corso del panel tenuto a fine luglio da Square Enix durante la fiera videoludica cinese, Kitase ha voluto sottolineare il fatto che il Remake di Final Fantasy 7 sarà molto diverso in termini di gameplay (e presumibilmente di narrazione) rispetto al capolavoro originario, come d'altronde abbiamo potuto intuire ammirando lo spettacolare trailer dell'E3 2019.

Secondo il maestro giapponese, infatti, con FF7 Remake il suo team continuerà a seguire la strada dell'innovazione, garantendo così un'esperienza originale sia per i neofiti che per i fan di lungo corso. Kitase ribadisce poi come il suo team di sviluppo sia composto da veterani che hanno lavorato al gioco originale e da giovani leve cresciute nel mito intramontabile di Final Fantasy VII.

Sarà proprio grazie a questo mix di esperienza e di entusiasmo che il produttore di FF7 Remake promette di raggiungere il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione, sia essa rappresentata dalle novità delle meccaniche di combattimento (come per il sistema Materia), dalle scelte stilistiche compiute nel comparto grafico (ad esempio nel design di Tifa) o dai cambiamenti che potrebbero essere stati apportati alla trama del capolavoro del 1997.

Una nuova finestra sulla dimensione di Final Fantasy 7 Remake sarà aperta da Square Enix durante la Gamescom 2019 che si terrà tra il 20 e il 24 agosto in quel di Colonia con una demo giocabile dai fortunati fan che si recheranno presso gli stand della fiera tedesca: nel frattempo, vi ricordiamo che il primo atto del Remake del leggendario JRPG sarà disponibile a partire dal 3 marzo del 2020 su PS4.