FF7 Remake Intergrade: un mare di immagini e dettagli su personaggi, gameplay e minigiochi

Festeggiata la promozione di Kitase a Brand Manager di Final Fantasy, Square Enix condivide tutta una serie di immagini e tantissimi dettagli sui personaggi, sulle meccaniche di combattimento e sui minigiochi di FF7 Remake Intergrade.

Con un ricco approfondimento condiviso sulle pagine del blog ufficiale di Square Enix, gli sviluppatori nipponici aprono una finestra sulla dimensione di Episode INTERmission per darci l'opportunità di conoscere la storia di Yuffie Kisaragi e le personalità che graviteranno attorno alla protagonista del nuovo capitolo di Final fantasy 7 Remake.

L'anteprima confezionata da Square Enix ci riporta così a Midgar per tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica da vivere insieme a Yuffie e a personaggi come Nero e Scarlet: ai due esponenti della corporazione Shinra spetterà il compito di difendere la preziosa Materia dalle attività svolge da Yuffie e dai suoi compagni d'avventura.

Lo speciale di Square Enix si focalizza inoltre sulle meccaniche di combattimento come gli attacchi sinergici tra Sonon e Yuffie, sulle tipologie di Evocazioni da effettuare in battaglia e sulle attività da svolgere nell'esplorazione della mappa con il minigioco di Fort Condor, un'esperienza basata su di un sistema strategico a turni in cui poter schierare delle pedine in rappresentanza delle forze da contrapporre ai luogotenenti di Shinra. In calce alla notizia trovate il link all'approfondimento di Square Enix e alla galleria con le nuove immagini di Episode INTERmission.

Il lancio di Intergrade è previsto per il 10 giugno in esclusiva su PS5. Se volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su FF7 Remake Integrade.