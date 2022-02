FF7 Remake Intergrade, era solo questione di tempo: spunta la prima Nude Mod di Tifa su PC

Dopo essersi cimentati con le mod per gli abiti di Tifa e Aerith, gli sviluppatori amatoriali che animano la scena di NexusMods colgono l'occasione offertagli dall'arrivo di FF7 Remake Intergrade su PC per spogliare i protagonisti del kolossal GDR con le prime, inevitabili Nude Mod.

Come per ogni altra modifica del genere che ha caratterizzato il lavoro portato avanti dai modder dei videogiochi più celebri, anche stavolta l'espansione fan made di Final Fantasy 7 Remake Intergrade svolge un solo compito, ossia spogliare (letteralmente) i personaggi di tutti i loro vestiti per mostrarli "al naturale" con modelli poligonali ridisegnati che, come facilmente intuibile, non lasciano davvero nulla all'immaginazione.

L'artefice di questo progetto amatoriale, il modder Azurebr, ha provato ad aggirare gli ostacoli incontrati in queste settimane da chi ha tentato di sviluppare delle nude mod per FF7 creando un DLC che modifica il vestito viola della sua protagonista preferita, Tifa, con un abito "dinamico" che può essere rimosso. L'espansione fan made interviene anche sul modello 3D di Tifa per esaltarne le curve.

Per scaricare questa "modifica birichina" occorre effettuare il login al portale NexusMods e sbloccare da maggiorenni l'accesso alle espansioni amatoriali che presentano al loro interno dei contenuti maturi o sensibili. Per chi desidera mettere a nudo l'esperienza ludica e grafica dell'ultimo GDR di Square Enix senza scomodare l'abbigliamento dei suoi personaggi più iconici, consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale su come gira FF7 Remake Intergrade su PC in 4K.