FF7 Remake Intergrade: Yuffie è energica e multidimensionale, parla la doppiatrice

A seguito dell'ottima accoglienza ricevuta da Final Fantasy VII Remake Intergrade e dal calore dimostrato da fan nei confronti della nuova Yuffie Kisaragi, la doppiatrice giapponese Suzie Yeung ha discusso nel corso di una recente intervista di come questo personaggio sia stato arricchito ed approfondito all'interno del rifacimento del gioco PS5.

Yeung si è detta incredibilmente sorpresa di quanto ben accolta sia stata Yuffie in questa rivisitazione del suo personaggio e dell'universo di Final Fantasy VII. La doppiatrice, molto vicina alla cacciatrice di Materia per via di Kingdom Hearts, era in grande apprensione per i risultati della sua performance, specialmente considerando come la personalità di Yuffie sia diventata più sfaccettata in Intergrade. A tal riguardo, ecco cosa dichiara Yeung:

"Yuffie è... una grande sfera di energia. Si dimostra spavalda, ma a volte è un po' insicura di sé stessa, quindi cerca di ostentare una atteggiamento coraggioso. Ma non ha nemmeno limiti, che si tratti delle sue capacità o della sua personalità. Compensa ottimamente molti dei personaggi più seri di Final Fantasy VII Remake, ma è anche sensibile in un modo che non siamo mai stati in grado di vedere prima nella serie. Quindi, sì, penso che sia estremamente multidimensionale".



Dopo essere stata la grande protagonista di Episode INTERmission, è probabile che Yuffie farà il suo ritorno anche in Final Fantasy VII Remake 2. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5.