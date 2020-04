FF7 Remake è un sequel di Final Fantasy 10? Un easter egg su Shinra solleva il dubbio

Esplorando il poliedrico universo sci-fi Midgar in Final Fantasy 7 Remake, diversi utenti riferiscono di aver rintracciato un easter egg che solleva dei dubbi sulla reale natura dell'ultimo kolossal ruolistico di Square Enix, specie per quanto riguarda i suoi "collegamenti segreti" a Final Fantasy 10.

Come giustamente sottolineato da alcuni utenti degli ormai celebri forum videoludici di ResetEra e Reddit che stanno già cimentandosi con le sfide offerte dal capolavoro GDR di Yoshinori Kitase in funzione della spedizione anticipata delle copie fisiche legata all'emergenza Coronavirus, in una delle ambientazioni esplorabili nelle fasi avanzate della storia è possibile ammirare un'enigmatica immagine che sembra ritrarre un volto noto ai fan della serie.

I più attenti hanno infatti notato la straordinaria somiglianza tra l'elmetto indossato da una delle persone ritratte in questa immagine e il casco futuristico di Shinra, uno dei personaggi secondari di Final Fantasy X-2. La foto in questione può essere ammirata all'interno del quartier generale della Shinra: l'uomo con l'elmetto ritratto in questa vecchia immagine monocromatica, oltretutto, si colloca nella parte centrale dello scatto, quasi a voler rappresentare il fulcro dell'intera scena.

I quesiti alimentati dall'easter egg di Shinra si sommano alle domande poste dalla community di appassionati dopo aver ammirato il video finale di FF7 Remake, tanto da indurre lo stesso Kitase a discutere di ciò che verrà dopo. Prima di lasciarvi alle foto dell'easter egg di Shinra, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è previsto al lancio per domani, venerdì 10 aprile, in esclusiva temporale (di un anno esatto, ossia fino al 10 aprile del 2021) su PlayStation 4 e PS4 Pro. Qualora ve la foste persa, su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake.