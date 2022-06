FF7 Remake su Steam e Xbox e remake di Crisis Core: annuncio in arrivo stanotte?

Square Enix annuncerà Final Fantasy 7 Remake Parte 2 stanotte? Non è da escludere anche se al momento i rumor sembrano andare in ben altra direzione.

Uno dei probabili annunci sembra essere un remake o un porting di Crisis Core Final Fantasy VII, vari indizi portano a questa tesi, tra cui un cinguettio di The Snitch, insider che in queste ultime settimane si è dimostrato particolarmente affidabile, con un track record decisamente positivo.

Sono in molti dunque a pensare che Square Enix sia in procinto di annunciare Crisis Core Final Fantasy VII per PS4, PS5, PC, Nintendo Switch e Xbox Series X/S, non è chiaro però se come gioco standalone o magari come contenuto extra per Final Fantasy VII Remake, in stile Intermission.

Altro annuncio sembra legato al possibile arrivo del remake di Final Fantasy 7 su Steam e magari Xbox, la pagina del gioco su SteamDB è stata aggiornata nelle scorse ore e fino a qui nulla di strano... oggi però sono esattamente sei mesi che Final Fantasy 7 Remake Integrade è stato pubblicato su Steam (16 dicembre 2021), dunque l'esclusiva temporale potrebbe essere scaduta e il gioco sarebbe in procinto di arrivare su altre piattaforme digitali. Al momento tutto tace dai canali ufficiali di Square Enix, a mezzanotte ne sapremo di più.