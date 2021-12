FF7 Remake: upgrade PS5 anche per chi ha scaricato il gioco gratis con PlayStation Plus

Come ricorderete, coloro che hanno scaricato Final Fantasy 7 Remake gratis con PlayStation Plus non potevano accedere all'aggiornamento gratis alla versione PS5, parliamo al passato perchè le cose sono destinate a cambiare da questa settimana.

A partire da questa settimana chiunque abbia riscattato la versione PS4 di Final Fantasy VII Remake con PlayStation Plus potrà scaricare gratuitamente l'upgrade next-gen alla versione PS5, quest'ultimo presenta varie migliorie tecniche e aggiunge il supporto per il DualSense, così da sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nuova console Sony. Dall'aggiornamento è però escluso il DLC dedicato a Yuffi, il pacchetto Episode Intermission viene però adesso venduto con il 25% di sconto solamente per un periodo di tempo limitato.

Ricapitolando dunque: da questa settimana i possessori di una copia digitale di Final Fantasy VII Remake scaricata gratis con PlayStation Plus potranno accedere all'upgrade next-gen per PS5 con migliorie tecniche e supporto per il controller DualSense, mentre il DLC Episode Intermission che include Yuffi come personaggio giocabile dovrà essere acquistato separatamente ed è in vendita per pochi giorni a prezzo scontato del 25% sul PlayStation Store.

Il remake di FF7 è arrivato da poco anche su PC in esclusiva su Epic Games Store, ecco come gira Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC in 4K