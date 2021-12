FF7 The First Soldier a 2 milioni di download: ricompense per i fan da Square Enix

Continuano a crescere i numeri di Final Fantasy VII The First Soldier: disponibile dallo scorso 17 novembre 2021, il battle royale gratis e prequel dell'iconico Final Fantasy VII ha raggiunto e superato i due milioni di download in tutto il mondo.

A rivelarlo è Square Enix in persona, annunciando tra l'altro una serie di sfide a tempo limitato per il 28 dicembre 2021 e fino alle 02:00 del 29 dicembre per festeggiare il grande traguardo raggiunto dal titolo mobile. Le sfide, che rimpiazzano gli eventi di Natale presenti negli scorsi giorni nel menù principale, richiedono di prendere parte ad un minimo di cinque battaglie sia in solitaria che in squadra, ottenendo così ricompense quali tickets e Shinra Pack Premium, versioni migliori dei normali Shinra Pack contenenti solitamente vari elementi cosmetici per i propri personaggi.

Gli Shinra Pack vengono solitamente distribuiti da Square Enix per scusarsi di eventuali problemi tecnici e di manutenzione, pertanto metterne a disposizione delle edizioni Premium per festeggiare i risultati ottenuti dal gioco è un ottimo modo per ringraziare i fan. Il tutto senza dimenticare che, in caso si ottengano cosmetici doppi, sarà possibile trasformarli in Medaglioni Moguri da utilizzare per ricevere ulteriori ricompense differenti.

Se ancora non lo avete mai giocato, eccovi la sequenza d'apertura di Final Fantasy 7 The First Soldier. Per approfondimenti più dettagliati sul gioco, la nostra recensione di Final Fantasy 7 The First Soldier vi rivelerà gli aspetti più convincenti e quelli meno riusciti del battle royale di Square Enix.