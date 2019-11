FIA GT CHAMPIONSHIP: due italiani nei magnifici dodici di Monaco

I migliori piloti di Gran Turismo Sport si sono dati appuntamento sotto la Rocca del Principato di Monaco per contendersi il titolo di campione del mondo. Questo weekend, infatti, si disputa la fase finale del FIA GT Championship, competizione supportata dalla FIA e dedicata al racing game targato Polyphony Digital.

L'intensa tre giorni monegasca si è aperta con le qualifiche della Nations Cup, l'appuntamento più atteso. Tre le batterie principali, in cui i piloti virtuali hanno tentato il tutto per tutto nel tentativo di raggiungere l'agognata qualificazione diretta per la finalissima di domenica sera.

Tre anche i pass diretti messi in palio in ogni batteria, riservati ovviamente ai migliori in pista. I piloti a metà classifica, invece, hanno dovuto scendere nuovamente nell'agone digitale per una quarta batteria, sperando nella sorte...e in un disperato ripescaggio.

Del nutrito gruppo di piloti virtuali giunti da ogni parte del mondo, ben tre erano gli italiani in gara: Salvatore Maraglino, Vincenzo Mangano e Valerio Gallo. Tutti e tre si sono resi protagonisti, nelle rispettive gare, di performance decisamente all'altezza della situazione: sempre a testa alta, sempre all'attacco e senza paura.

Alla fine, passano Mangano e Maraglino (grande prestazione di quest'ultimo nel ripescaggio). Finisce prematuramente, invece, l'avventura di Gallo nonostante non possa davvero recriminare nulla, per come si è comportato questa sera. Il ragazzo è stato autore di un'ultima gara strepitosa e giocata all'ultima staccata. Assolutamente da elogiare.

Complimenti ai due qualificati, che domenica vedremo sfidare gli altri dieci contendenti in una finale che si preannuncia tiratissima.

Con il campione del mondo uscente di GT Sport fatto fuori da un connazionale a causa di un banale errore nelle scaramucce intercorse durante la prima batteria, infatti, il mondiale appare assolutamente aperto e molto incerto. Le teste di serie si sono già messe in mostra. Non diciamo nulla e incrociamo le dita, perché gli avversari saranno davvero tosti.