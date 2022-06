FIA Motorsport Games, è ufficiale: Assetto Corsa Competizione sostituisce Gran Turismo

Con una nota diramata sui propri siti e profili social ufficiali, le alte sfere di FIA Motorsport Games confermano di aver sostituito Gran Turismo con Assetto Corsa Competizione per i prossimi eventi eSport.

Il passaggio dalla celebre IP racing di Polyphony Digital all'esperienza automobilistica di Kunos Simulazioni è già effettivo: l'evento 2022 di FIA Motorsport Games vedrà i pro player gareggiare sui circuiti digitali di Assetto Corsa Competizione.

La nuova competizione organizzata dalla divisione eSport di FIA prevede un format ampliato con 17 diverse discipline di sport motoristici, con la partecipazione dei talenti delle 146 associazioni sportive che aderiscono al programma di FIA Motorsport Games. Il presidente della Commissione eSports di FIA, Niroshan Pereira, festeggia questo sodalizio con gli sviluppatori italiani di Assetto Corsa Competizione dichiarando come "per FIA Motorsport Games si tratta di un'opportunità eccezionale e lo è anche per i pro player che vorranno competere per la conquista delle medaglie eSport insieme ai piloti tradizionali".

L'annuncio della partnership con Kunos Simulazioni e l'utilizzo di Assetto Corsa Competizione per gli eventi 2022 per pro player di simulazioni automobilistiche conferma così il "divorzio" tra FIA Motorsport Games e Polyphony Digital: la sussidiaria giapponese dei PlayStation Studios, non a caso, ha già annunciato le World Series 2022 di Gran Turismo 7, una competizione internazionale sganciata dal palinsesto degli eventi eSport di FIA.