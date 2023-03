Un fiammante video cosplay di Dehya, la nuova protagonista di Genshin Impact

Tra le numerose novità introdotte, l'aggiornamento 3.5 di Genshin Impact ha portato gli utenti a dare il benvenuto a Dehya, nuova protagonista a 5 stelle dotata della Pyro Vision. Per accogliere al meglio questa new entry nel cast del free to play di MiHoYo sono arrivate diversi cosplay a tema, tra i quali quello della cosplayer Larissa Rochefort.

Sono due i protagonisti che hanno fatto il loro esordio con l'ultimo update. Prima dell'introduzione di Mika in Genshin Impact, i giocatori del gatcha di Hoyoverse hanno potuto fare la conoscenza di Dehya, una feroce guerriera che ama il combattimento.

Dehya è una Eremita che abita nel Deserto di Sumeru, ultima regione a essere introdotta nel Teyvat di Genshin Impact. Grazie i suoi poteri di fuoco e alla forza, passione e coscienziosità che la contraddistinguono, viene considerata come una leggenda tra gli Eremiti, organizzazione mercenaria poco organizzata che però è la forza armata più potente di Sumeru. Nota anche come "Flame-Mane", Dehya è la più famosa della "Brigata Blazing Beasts".

In questo cosplay di Dehya da Genshin impact ritroviamo la guerriera Eremita dalla pelle abbronzata e dalle pupille gialle mentre posa mostrandosi in diverse angolazioni. Le sue orecchie da gatto ben si abbinano agli artigli con cui combatte, mentre il costume rosso e nero le concede la libertà per muoversi agilmente sul campo di battaglia.