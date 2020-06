FIBA Esports Open 2020 La eNazionale imbattuta: superate Austria, Lituania e Ucraina

L'eNazionale vince tutte e tre le partite della seconda giornata della FIBA Esports Open 2020, la prima manifestazione di ebasketball per Nazionali, e si affaccia imbattuta con cinque vittorie consecutive alla giornata finale di domani, domenica 21 giugno.

Oggi l'Italia ha superato, nell'ordine, Austria (74-46), Lituania (63-50) e Ucraina (118-61). Come l'Italia solo la Spagna è imbattuta, per cui la partita di domani alle 14:05 (diretta sulla pagina di Italbasket di Facebook) è decisiva per il primo posto del girone e per la vittoria della Conference Europe.

“Sono state tre partite toste, soprattutto le prime due-commenta Mario Cosentino (nickname faintestink7), 28 anni fra 9 giorni, da Caserta, che si ama definire 'un centro passatore' per la sua propensione agli assist (16 nelle tre partite di oggi)- ci siamo impegnati molto anche contro l'Ucraina perché volevamo mandare un messaggio alla Spagna per la gara di domani: gli Spagnoli l'hanno battuta con 117 punti di vantaggio, noi con 118”.

“La Spagna è una squadra molto forte -gli fa eco Marco Clemente (Marconite24), 21 anni ad agosto di Palermo, che oggi nelle tre gare ha realizzato 56 punti e che lancia la sfida- Domani hanno qualcosa da perdere loro, perché noi tiriamo dritto per la nostra strada. I miei 56 punti di oggi? Merito dei ragazzi e dell'alchimia naturale che c'è fra di noi dopo tanto tempo che giochiamo insieme”.

L'Italia, domani, inoltre, dopo la Spagna affronterà anche la Svizzera (14:55) e Cipro (16:55). Le gare dell'Italia di Domenica 21 giugno 14:05 Spagna-Italia diretta FB Italbasket (commento: Andrea Pecile-Giancarlo Migliola) 14:55 Svizzera-Italia diretta YouTube FIBA 16:55 Cipro-Italia diretta YouTube FIBA.