FidelityFX Super Resolution: anche Far Cry 6 e Forspoken supporteranno la tecnologia AMD?

La tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution è prossima al debutto e un report pubblicato da Videocardz sembra svelare quali saranno i primi giochi a supportare la tecnologia "rivale" del DLSS NVIDIA.

La lista dei giochi compatibili al lancio è piuttosto ristretta e include solamente 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, KingShunt, Terminator Resistance e The Riftbreaker mentre tra i giochi che supporteranno FidelityFX Super Resolution in futuro troviamo Asterigos, Baldur's Gate 3, DOTA 2, Edge of Eternity, Farming Simulator 2022, Forspoken, Far Cry 6, Myst, Necromunda Hired Gun, Resident Evil Village, Vampire The Masquerade Bloodhunt e Swordsman Remake.

Al momento sono 44 i publisher e gli sviluppatori che hanno confermato il supporto per questa nuova tecnologia tra cui Turtle Rock Studios (Back 4 Blood), Valve, Unity, Rebellion, Vaki Games, Bloober Team (The Medium), Focus Home Interactive, Perfect World, Nixxes Software, Gearbox Publishing, Illfonic, Capcom, Cyan Worlds, Electronic Arts, Avalanche Software, Counterplay Games (autori di Godfall), Giants Software, Luminous Productions, Koch Media, Oxide Interactive, QLOC, Sharkmob, Ubisoft e WB Games.

AMD FidelityFX Super Resolution sarà disponibile dal 22 giugno, la prossima settimana ne sapremo sicuramente di più sulla lineup di lancio e sui titoli in arrivo nei prossimi mesi, la lista trapelata da Videocardz infatti non è ufficiale e probabilmente nemmeno del tutto completa.