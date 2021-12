Field of Glory 2 si espande: annunciato il DLC Storm of Arrows, ecco quando arriva

Durante l'Home of Wargames Live, Slitherine ha rivelato che Field of Glory II: Medieval si espanderà nel corso del prossimo anno. Lo strategico di stampo medievale esclusivo per PC riceverà infatti il DLC Storm of Arrows, disponibile a partire dal 10 febbraio 2022.

Storm of Arrows sarà ambientato durante la Guerra dei 100 anni e promette di offrire ai giocatori numerosi contenuti aggiuntivi, tra i quali ad esempio 45 nuove unità risalenti al XIV e XV secolo, otto nuovi scenari storici, 95 nuove armate che potano così il totale disponibile a 241, 48 battaglie aggiuntive per la modalità Quick Battle (che arriva così a 198 battaglie complessive) e una campagna sandbox espansa in modo tale da includere al suo interno tutte le varie aggiunte del nuovo DLC, consentendo in questo modo di poter guidare qualunque nazione e relativi alleati contro le nazioni rivali in scontri a campo aperto impegnativi e stimolanti.

A partire dunque dal prossimo febbraio, grazie a Storm of Arrows, Field of Glory II diventerà uno strategico molto più ricco e complesso, meritevole dunque si essere riscoperto da parte di tutti i fan del genere e delle atmosfere medievali. Nel corso dello stesso streaming, inoltre, Slitherine ha rivelato tanti altri annunci e dato conferme ufficiali su alcuni attesi giochi di strategia: ad esempio, Distant Worlds 2 ha una data d'uscita, mentre è stato invece annunciato Modern Naval Warfare per il 2022.