Field of Glory Empires: il nuovo gameplay dello strategico di Slitherine è in latino!

Gli autori di Slitherine ci invitano a conquistare il mondo conosciuto con un nuovo filmato di gioco, rigorosamente in lingua latina (!!!), di Field of Glory Empires, l'ambizioso strategico per PC ambientato nell'era classica e dedicato a tutti gli appassionati del genere.

Per festeggiare l'imminente commercializzazione di Empires, prevista per l'11 luglio su PC, l'alto consiglio di guerra di Slitherine ha confezionato un nuovo video diario completamente in latino (audio compreso) come omaggio alla civiltà Romana, una delle più importanti del loro strategico 4X e, naturalmente, dell'antichità.

Nel darci in pasto questo simpatico filmato ricco di scene di gioco, il Marketing Director Marco Minoli, dallo scranno più alto del quartier generale italico di Slitherine nella città imperiale di Mediolanum (Milano), ha dichiarato "Empires melior quam Imperator ludus est" ("Empires è un gioco migliore di Imperator"), nominando subito dopo il suo cavallo preferito come Global PR Manager e decretando le sorti del suo (in)dimenticabile predecessore attraverso il trasferimento coatto nelle segrete sotterranee ad opera di un paio di palestrate guardie Pretoriane.

In un impeto di orgoglio che farebbe tremare i polsi anche al più scafato dei Senatori, Marco ha inoltre promesso che "se Field of Glory: Empires venderà più di 250.000 copie, pubblicheremo una versione del gioco totalmente in latino! VAE VICTIS!". Nel complimentarci con quei mattacchioni di Slitherine per l'ottima trovata promozionale, vi rimandiamo alla lettura di questo approfondimento sul gameplay di Field of Glory Empires e al nostro speciale su FOG Empires a firma di Daniele D'Orefice.