Field of Glory Kingdoms ed Ancient Arenas Chariots svelati da Slitherine: ecco i video

Nella cornice dell'evento Home of Wargamers, i vertici di Slitherine hanno presentato ufficialmente lo strategico 4X Field of Glory Kingdoms il gestionale sulle corse di quadrighe romane Ancient Arenas Chariots.

Il publisher apprezzato dagli appassionati di gestionali, RTS ad ambientazione bellica ed esperienze strategiche descrive Field of Glory Kingdoms come un titolo di genere 4X che calerà i fan in un contesto medievale ricostruito in maniera profonda e accurata. Il titolo seguirà le orme del precedente capitolo Field of Glory Empires del 2019 per evolverne le meccaniche di gioco e consentire ai patiti del genere di cimentarsi in battaglie campali ancora più immersive e autentiche.

In Ancient Arenas Chariots, invece, Slitherine ci porta ancora più indietro nel tempo per farci assistere, e partecipare in prima persona, alle frenetiche gare di quadrighe che allietavano gli Antichi Romani negli eventi più rappresentativi. Il titolo, non a caso, viene descritto come il successore spirituale di Qvadriga: lo scopo degli utenti sarà quello di gestire l'intera squadra, potenziare i carri, addestrare i cavalli, affidare le proprie preghiere al locale santuario della divinazione pagana e, naturalmente, controllare la corsa con un sistema gestionale a turni.

Il lancio di Field of Glory Kingdoms è atteso più avanti nel 2022 su PC, mentre per quanto concerne Ancient Arenas Chariots il teaser trailer si limita a precisare che il titolo sarà disponibile "presto" sempre in esclusiva su PC.