La fierezza di un Cacciatore ci guida Verso la Luce in un cosplay di Destiny 2

Lo sparatutto con meccaniche MMO di Bungie sta vivendo in acque agitate. Lo Starter Pack di Destiny 2 è stato rimosso dagli store in seguito alle insurrezioni della community, ma non solo. La prossima, attesa espansione è stata rinviata ad anno nuovo. Nel mentre, la cosplayer Camilla Paterlini ci mette una pezza.

Destiny 2 La Forma Ultima è slittato all'estate 2024, provocando grossi problemi in ottica bilancia annuali anche in casa Sony. Quello che sarà l'ultimo DLC per lo shooter online verrà tuttavia anticipato da una novità. Bungie ha presentato l'update Verso la Luce per Destiny 2, contenuto aggiuntivo del tutto inedito e che farà compagnia all'utenza per alcuni mesi.

Per quanto riguarda la situazione attuale, invece, i giocatori di Destiny 2 sono impegnati con il percorso stagionale dell'Eclissi, ossia con una nuova attività che porta all'assalto della Rovina della Signora della Guerra.

A partecipare a questa battaglia ci sarà anche la cosplayer Kamichan83 con la sua Cacciatrice. In uno showcase video realizzato nella location di Comicon Italia, questo cosplay di un Cacciatore da Destiny 2, con armatura con inserti dorati e mimetica facciale scura, mostra tutta la fierezza di cui questa build è dotata. E voi sareste più sicuri nel partire all'assalto con un compagno del genere al vostro fianco?