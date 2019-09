Da FIFA 04 a FIFA 20: un'infografica mostra l'evoluzione nei voti dei giocatori più forti

Il gestore del canale YouTube di DataGrapha ha realizzato una splendida infografica animata che mostra l'evoluzione della classifica dei migliori giocatori del mondo, evidenziando le modifiche compiute di anno in anno da Electronic Arts nella scelta dei valori dei calciatori della serie di FIFA.

Partendo dai rating di FIFA Football 04 per arrivare ai valori dei migliori giocatori di FIFA 20, il filmato confezionato dallo youtuber offre agli appassionati di calcio un visuale d'insieme degli atleti che hanno scritto le pagine più importanti di questo sport dal 2003 ad oggi.

I dati emersi da questa infografica sono diversi: il primo, e forse il più evidente, è rappresentato dalla prima posizione di Lionel Messi mantenuta per ben dieci volte negli ultimi undici anni, con l'immancabile presenza di Cristiano Ronaldo e di Neymar Jr sul podio dei giocatori più forti del pianeta negli ultimi quattro anni.

Per quanto riguarda le analisi sui restanti voti espressi nella "classifica fluida" della Top30 di FIFA dall'edizione 04 alla 20, è davvero impossibile esprimere un giudizio sintetico sugli atleti che si sono avvicendati in questa classifica. Scorrendo le diverse schede presenti nel video, possiamo infatti notare l'ascesa e il tramonto di stelle del calibro di Ronaldo (il Fenomeno), ma anche di Rooney, Iniesta, Kakà, Ibrahimovic, Pirlo, Zidane, Henry, Ribery, Kahn, Terry, Buffon, Trezeguet, Materazzi e tanti altri.

In attesa di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate di questa infografica animata, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di FIFA 20 e una guida con trucchi e consigli per vincere le partite.