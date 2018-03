FIFA 18: anche il campionato giapponese entra nell'esport con la eJ.League

La J.League sarà il prossimo campionato ad avere un torneo virtuale parallelo in FIFA. La J.League si unisce a una lista sempre più lunga di campionati che, in tutto il mondo, hanno imbastito delle controparti virtuali. Tra questi si sono già attrezzati MLS , Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, A-League.

Giusto nella giornata di ieri vi avevamo parlato dell'ingresso della Liga spagnola nel club con il campionato parallelo: La Liga.



Il debutto è atteso per il 30 marzo, la Meiji Yasuda eJ.League mirerà a promuovere il calcistico targato FIFA in Giappone, offrendo ai partecipanti un posto ai Playoff dell'EA Sports FIFA 18 Global Series di giugno, dove ci sarà la possibilità di qualificarsi per la FIFA eWorld Cup di questa estate.

Essendo il primo del suo genere in terra nipponica (abbiamo già parlato delle difficoltà dell'ambiente esport giapponese), lo scopo della lega non è solo quello di aumentare la partecipazione ma di fornire – finalmente – ai migliori giocatori della regione la possibilità di allenarsi e competere ad alti livelli.

La creazione di questi campionati favorisce sia il mondo esport che il calcio professionistico offrendo un'esposizione reciproca e la possibilità per i club di raccogliere più fan e ottenere il loro nome attraverso un canale totalmente nuovo come quello dei videogiochi.

L'inizio della eJ.League, come dicevamo, rappresenta il primo, vero esperimento del suo genere nella regione asiatica e, nonostante ci sia la possibilità per un giocatore di diventare il primo campione eJ.League in assoluto, il questi ultimi anni sono già emersi alcuni talenti giapponesi che sono attivi sul palcoscenico internazionale, come "fantom" e "SubaruMikey".