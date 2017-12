FIFA 18: buon successo per le microtransazioni di Ultimate Team

Le microtransazioni disembrano essere molto popolari tra i giocatori, come rivelato da Blake Jorgensen (CFO di) durante la trentasettesima edizione del NASDAQ Investor Program.

Ad oggi, almeno il 70/75% dei utenti di FIFA 18 ha provato Ultimate Team e di questi circa il 30/35% ha speso denaro reale per le microtransazioni mentre il resto gioca senza pagari altri contenuti oltre al gioco base.

Jorgensen sottolinea come questo successo sia dovuto alla qualità del prodotto, al cambiamento delle dinamiche di mercato e alle abitudini del pubblico: allo stato attuale, molti utenti passano più tempo su un gioco rispetto al passato, spesso divertendosi anche per migliaia di ore con lo stesso titolo. Chi decide di spendere denaro reale per acquistare nuovi contenuti, secondo il CFO di Electronic Arts, è quindi consapevole di poter continuare a giocare con un passatempo particolarmente apprezzato che utilizzerà ancora per moltissimo tempo.