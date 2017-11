FIFA 18: con la campagna #FixFifa, vengono messi in discussione i pacchetti

Nel subreddit disi è recentemente aperta una nuova discussione, intitolata #FixFifa , volta ad attirare l'attenzione di, affiché il publisher si attivi per revisionare una serie di elementi di cui la community non è rimasta particolarmente soddisfatta.

Tra i tanti argomenti tirati in ballo, non manca nemmeno quello legato ai celebri pacchetti, all'interno dei quali gli utenti possono trovare casualmente dei calciatori. Molti chiedono che il sistema venga rivisitato, o che quantomeno ci sia una forma di comunicazione diversa da parte di EA.

"Non voglio che i pacchetti vengano migliorati, voglio sapere cosa sto comprando con i miei soldi, penso sia una richiesta legale. Se vado al casinò e punto sul nero so che ho il 46.37% di raddoppiare il mio denaro".

Il moderatore del subreddit, di opinione diversa, ha invitato gli utenti a concentrarsi su altri punti, dal momento che la natura stessa dei pacchetti casuali preclude l'arrivo di qualsivoglia cambiamento.

"I pacchetti sono randomici e non potete avere la garanzia di trovare Ronaldo o Rolando. Il Random Number Generator deciderà il vostro destino. Quando vai al casinò non puoi lamentarti di non essere diventato milionario dopo aver speso $500.000. Sì, il valore dei pacchetti è mediocre la maggior parte delle volte, ma è così che funzionano".

Cosa ne pensate di questa vicenda?