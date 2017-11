FIFA 18 a confronto su PC, PlayStation 4 Pro e Xbox One X

ha pubblicato un nuovo video confronto per, mettendo a paragone il comparto grafico del gioco su(con i settaggi al massimo),. Il nuovo calcistico di EA Sports sembra comportarsi molto bene su tutte le piattaforme.

A giudicare dal video riportato in cima alla notizia, la redazione inglese non ha notato particolari differenze tra le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X, riscontrando in entrambi casi una risoluzione nativa di 4K e un frame rate abbastanza stabile di 60 FPS. Che possiedate la console Sony oppure quella Microsoft, insomma, potrete godere comunque di un'esperienza di gioco fluida e molto dettagliata.

Infine, anche l'edizione PC non sembra discostarsi più di tanto dalle controparti console, a parte la possibilità di applicare un anti-aliasing più efficace, in modo da ottenere una resa grafica ancora più pulita. Ricordiamo che FIFA 18 è attualmente disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360.