FIFA 18: disponibile la nuova patch su PC, ricalibra la gestione dei passaggi

ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento persu PC. La patch, prevista anche su Xbox One e PlayStation 4 entro le prossime due settimane, va a correggere numerose imperfezioni e, soprattutto, cerca di ricalibrare la gestione dei passaggi.

Come rivelato dalle patch notes diffuse da EA Sports, con questo update i passaggi, quando effettuati "alla cieca", si riveleranno meno efficaci in precisione e velocità. Altri cambiamenti riguardano il sistema di notifiche in FIFA Ultimate Team, l'autenticazione di divise e giocatori del Cile, e la correzione di diversi bug. Per tutti gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo a questo indirizzo.

FIFA 18 è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One. A circa un mese di distanza dal lancio, il titolo di EA continua a far registrare numeri molto positivi in Italia.