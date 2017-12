FIFA 18: dopo due anni, finalmente il look di Khedira è stato aggiornato

Sembra che le richieste disiano state finalmente esaudite: a distanza di due anni, infatti, il look del calciatore della Juventus è stato aggiornato anche ingrazie alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento.

Se vi ricordate, lo scorso ottobre Khedira aveva pubblicato un tweet in cui si lamentava simpaticamente con EA per la sua controparte digitale presente in FIFA 18. Nel nuovo calcistico di EA Sports, come vi abbiamo spiegato, il giocatore della Juventus veniva ancora rappresentato con i capelli lunghi, sebbene il calciatore avesse iniziato a portarli corti già da due anni.

Finalmente, dopo l'ultima patch di FIFA 18 pubblicata su PC (dovrebbe arrivare a breve anche su PS4 e Xbox One), il look di Khedira è stato aggiornato con il taglio di capelli attuale. Potete vederlo voi stessi nelle immagini riportate in calce alla notizia.