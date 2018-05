FIFA 18: dopo la Francia, anche la federazione belga entra ufficialmente nell'esport

Sempre più federazioni sportive nazionali stanno iniziando a investire nell'esport. Ora, anche la federcalcio belga ha presentato la sua nuova selezione nazionale, denominata - non poteva essere altrimenti - eDevils (con l'hashtag #redtogheter).

La selezione nazionale belga dedicata agli esport competerà nel titolo calcistico targato EA.

Il Belgio, dunque, è diventato il paese in cui la federazione calcistica nazionale, seguendo l'esempio dei vicini transalpini, ha deciso di creare una squadra nazionale attiva su FIFA 18.

Questa domenica, 6 maggio, la federazione belga organizzerà un torneo invitational FIFA 18 per operare la selezione definitiva.

I sedici giocatori invitati verranno suddivisi in diversi gruppi e giocheranno presso il Belgian Football Center. Di questi sedici partecipanti, solo i quattro vincitori potranno guadagnarsi un posto nella squadra nazionale definitiva.

Dopo la selezione, la prima partita internazionale sarà proprio contro la squadra francese eFoot composta da Maestro, RocKy, DaXe e Herozia.

Questa partita amichevole potrà essere vista in diretta sabato 12 maggio alle 17:00, trasmessa su YouTube e Facebook. In allegato alla notizia, invece, potete godervi il video di presentazione per il team FIFA belga di eDevils.