FIFA 18: EA e FIFA annunciano la eWorld Cup 2018 e gli eventi connessi

, in collaborazione con il colosso del calcioha annunciato l'inizio della prossima, in partenza il prossimo 3 novembre.

"L'anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale per ciò che riguarda la stagione competitiva e siamo riusciti a coinvolgere milioni di giocatori e spettatori", ha dichiarato Todd Sitrin, SVP e GM della Divisione Competitive Gaming di EA. "In partnership con la FIFA, stiamo cercando di far crescere il framework competitivo attraverso la EA SPORTS FIFA 18 Global Series, tornei di caratura mondiale che conducono alla Road to FIFA eWorld Cup 2018. Il nostro obbiettivo è quello di creare una rete che possa coinvolgere più concorrenti e fan come mai prima d'ora".

I giocatori potranno partecipare ad un totale di sei tornei di qualificazione, con le prime due competizioni denominate "Ultimate Team Champions Cup", mentre il terzo sarà la Coppa del Mondo eClub.

Oltre 256 giocatori si sfideranno nelle prime due competizioni, da cui usciranno solo i primi trentadue qualificati. Solo in trentadue, poi, parteciperanno alla Coppa del Mondo eClub da cui ne usciranno solo i primi quattro giocatori. Le modalità e il regolamento dei restanti tre qualifiers, invece, devono ancora essere annunciate.

"La scena competitiva di FIFA è un fenomeno di portata globale che combina la passione per il calcio con il gaming competitivo, portandolo a un livello senza precedenti", ha dichiarato Philippe Le Floc'h, Chief Commercial Officer della Fédération Internationale de Football Association. "Siamo entusiasti di poter collaborare con EA per creare la Global Series cosi come la Road to eWorld Cup 2018, per dare ai tifosi e agli appassionati di calcio nuovi modi per poterlo vivere".