FIFA 18: ecco come ottenere le Icone Prime di Bergkamp, Vieira, Puyol e Shearer

Recentemente sono state aggiunte inquattro nuovededicate ad alcuni dei più grandi giocatori del passato.

Parliamo, nella fattispecie, di:

Dennis Bergkamp (92)

(92) Patrick Vieira (91)

(91) Carles Puyol (92)

(92) Alan Shearer (91)

Tutte e quattro le icone saranno disponibili fino alla fine della stagione nei pacchetti FUT (quindi anche sul mercato trasferimenti, a un prezzo poco abbordabile al momento) oppure come premio non scambiabile per il completamento delle relative Sfide Creazione Rosa. Non sono facili di ottenere, ma è pur vero che non bisogna farlo subito e che c'è tanto tempo a disposizione. Nel frattempo, è sempre consigliabile tenere d'occhio il mercato.



Cosa ve ne pare di queste icone? Quale cercherete di ottenere? Vi ricordiamo che quest'oggi è anche stata annunciata la diciassettesima Squadra della Settimana, nella quale figurano giocatori come Kalidou Koulibaly del Napoli, Ciro Immobile della Lazio e Gareth Bale del Real Madrid. Nei giorni scorsi sono invece stati svelati i nomi dei 55 calciatori candidati per il Team of the Year.