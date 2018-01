FIFA 18: eFootball League al via oggi con grandi nomi coinvolti come Roma e Ajax

La "" prenderà il via oggi,. Il campionato è gestito dache lo scorso anno ha lanciato e gestito la Celtic eSports League.

Il campionato è gestito anche in collaborazione con Goal, che trasmetterà il torneo esclusivamente su Facebook, Twitter, YouTube e Twitch e vedrà coinvolti i più grandi giocatori di FIFA, oltre a molte squadre europee molto famose come Roma, Ajax e Feyenoord.

Nel 2017, Goal è stato nominato l'editore “più condiviso” sui social media, con un seguito di oltre 70.000.000 di follower. Ci sono $ 10.000 in palio per squadre provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Italia, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Germania e Irlanda del Nord si danno battaglia per il primato del team FIFA Ultimate.

La lega vedrà i migliori giocatori di tutta Europa e organizzazioni professionistiche darsi battaglia in un torneo in stile Champions League in due divisioni: Xbox e PS4. I vincitori di ogni divisione si affronteranno in una grande finale che si terrà dal vivo in un campo da calcio nel maggio 2018.

Sam Brown, Head of English Language del sito Goal, ha dichiarato: "Negli ultimi due anni abbiamo notato il crescente interesse per gli esport da parte dei nostri fan. Per alcuni, FIFA 18 è il modo principale in cui essi interagiscono con il calcio e stiamo continuamente alla ricerca dei migliori contenuti FIFA, sia che si tratti di notizie o di streaming delle partite. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di collaborare con la eFootball League, poiché ci permetterà di mostrare alcuni dei migliori giocatori e team di FIFA nel mondo, introducendoli a un nuovo pubblico e offrendo una nuova casa per i fan esport".

Geoff Wilson della eFootball League ha dichiarato: "Siamo lieti di avere Goal a bordo per la Lega. Tutto ciò porta una grande esperienza e un'enorme piattaforma per promuovere il campionato e le abilità dei giocatori. Gli esport stanno crescendo a un ritmo fenomenale in tutto il mondo e le società coinvolte stanno dimostrando un approccio innovativo alla crescita del marchio dei loro club online. La eFootball League è un'idea entusiasmante e speriamo di attirare nuovi fan non solo per il campionato, ma anche per tutti i club coinvolti".

Il torneo verrà trasmesso sul canale Twitch ufficiale. Non mancate!