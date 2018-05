FIFA 18: l'espansione gratuita World Cup Russia 2018 è ora disponibile

A partire da oggi l'espansione World Cup Russia 2018 è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di FIFA 18 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Le novità introdotte dall'aggiornamento riguardano anche la modalità Ultimate Team.

Se siete in possesso di FIFA 18 su PlayStation 4, Xbox One o PC, allora il download dell'espansione avrà un peso di 5.6GB, mentre su Nintendo Switch si limiterà soltanto a 1.3GB di dati. Il DLC consentirà di affrontare ogni fase della Coppa del Mondo di Russia 2018, grazie alla presenza di tutte e 32 le squadre partecipanti e dei 12 stadi ufficiali in cui si svolgerà la competizione. Non mancherà inoltre la possibilità di creare un torneo personalizzato per inserire le nazionali assenti, come l'Italia, senza dimenticare la nuova modalità FIFA World Cup Ultimate Team.

Considerando che World Cup Russia 2018 si presenta come un contenuto completamente gratuito, tutti i giocatori di FIFA 18 avranno un ottimo motivo per tornare a calpestare i prati virtuali di EA Sports. Se invece non siete ancora in possesso del gioco, segnaliamo che sul PlayStation Store è possibile acquistare l'edizione Standard di FIFA 18 a soli 19,99 euro, con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.

Per saperne di più sul DLC, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima della nuova espansione dedicata alla Coppa del Mondo 2018.