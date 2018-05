FIFA 18: l'espansione gratuita World Cup Russia 2018 si mostra nei primi screenshot

Manca solo un giorno alla pubblicazione dell'attesa espansione gratuita di FIFA 18 dedicata ai Mondiali di Calcio che si svolgeranno in Russia il mese prossimo. Per rendere più piacevole l'attesa, EA Sports ha pubblicato i primi screenshot ufficiali in alta definizione.

Potete ammirarli nella galleria allegata in calce a questa notizia. Ci sono alcuni dei più grandi campioni attualmente in circolazione, come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann. Grazie a questa espansione, totalmente gratuita per i possessori di FIFA 18, i giocatori potranno vivere ogni fase della Coppa del Mondo, dalla fase a gironi alla finale, grazie alla presenza di tutte e 32 le squadre partecipanti e dei 12 stadi ufficiali. Non mancherà la possibilità di creare un torneo personalizzato per inserire le nazionali assenti, come l'Italia. Presente all'appello, inoltre, anche la modalità FIFA World Cup Ultimate Team.

Nella sua anteprima, il nostro Giuseppe Arace ha definito FIFA World Cup Russia 2018 "un'espansione solida, ricca e visivamente d'impatto. Ben più di un semplice reskin, questo add-on rimpolpa l'offerta con nuovi Stadi ed Icone, senza lesinare poi in piccole ma significative modifiche alle intese tra gli atleti nella modalità FUT".

FIFA World Cup Russia 2018 sarà disponibile da domani 29 maggio gratuitamente per tutti i possessori di FIFA 18. Su PC, PlayStation 4 e Xbox One i giocatori dovranno scaricare 5,6 GB di dati, mentre su Nintendo Switch solamente 1,3 GB.