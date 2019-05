FIFA 18 e FIFA 19 a quota 45 milioni di giocatori attivi

Insieme a Madden NFL in Nord America, FIFA è senza dubbio il titolo più rappresentativo della lineup Electronic Arts, specialmente in Europa, almeno a giudicare dai numeri registrati con gli ultimi due capitoli della serie.

Electronic Arts ha annunciato che FIFA 18 e FIFA 19 hanno cumulativamente raggiunto quota 45 milioni di giocatori unici durante l'anno fiscale 2019 (terminato il 31 marzo scorso) su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, escludendo dunque le versioni mobile. Le partite di FIFA Ultimate Team sono aumentate del 15% su base annua, inoltre sia FIFA 18 che FIFA 19 sono stati i videogiochi più venduti in Europa rispettivamente nel 2017 e 2018.

Un successo clamoroso dunque, destinato probabilmente a continuare anche con il non ancora annunciato FIFA 20, presumibilmente in arrivo a settembre su tutte le piattaforme. Durante l'ultima riunione con gli azionisti sono emersi anche i dati di vendita di Anthem (al di sotto delle aspettative) ed il buon successo riscosso da Apex Legends, con 50 milioni di giocatori in due settimane.