FIFA 18 FUT TOTY: i trucchi de Il Green per guadagnare crediti con il Market Crash

In attesa dell'arrivo delle carte(Team of the Year), il mercato di FIFA Ultimate Team 18 è già crollato. Vediamo come possiamo trarne vantaggio sfruttando i consigli e i trucchi de

Come ogni anno, le speciali carte Team of the Year saranno disponibili in FIFA FUT per una settimana, il lancio è previsto per la prima metà del mese, al momento non abbiamo indicazioni precise in merito, lo scorso anno i TOTY uscirono il 9 gennaio, è probabile quindi che anche quest'anno Electronic Arts possa mantenere un simile timing, optando magari per la giornata di lunedì 8 gennaio.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale sui TOTY di FIFA 18 Ultimate Team, nell'attesa delle preziose carte Team of the Year, Il Green ci svela qualche utile trucco per sfruttare il crash del mercato, buona visione!