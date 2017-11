FIFA 18: i giocatori stanno iniziando ad interrogarsi sulle microtransazioni

Dopo la scia di polemiche legate al caso, anche la community diha iniziato ad interrogarsi sul sistema di acquisti online presenti nel calcistico di

Come vi abbiamo riferito, il colosso statunitense e DICE hanno deciso di rimuovere temporaneamente le microtransazioni da Battlefront 2. Per quanto non si tratti, quindi, di una decisione definitiva, i giocaotori di FIFA hanno colto la palla al balzo per sollevare la questione nel proprio ambito di gioco: con un post pubblicato su reddit, l'utente GerogeCuz ha aperto la discussione intitolata: "I cambiamenti possono avvenire. Perché noi non possiamo fare lo stesso?".

Ricordiamo che in FIFA Ultimate Team i giocatori hanno la possibilità di acquistare FIFA Points da spendere in-game per aprire pacchetti all'interno dei quali trovare casualmente calciatori e consumabili di vario genere.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane la situazione si evolverà ulteriormente. La sensazione è che la community di FIFA sia costituita da molti più casual player rispetto a quella di Star Wars Battlefront 2, e che quindi sia difficile che sia innalzi un tale coro di voci come accaduto nel caso dello sparatutto di DICE.