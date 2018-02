Andrà in onda oggi pomeriggio una nuova trasmissione dedicata ain compagnia de, per l'occasione impegnato a "" in diretta i pacchetti di carte di Ultimate Team!

La diretta in compagnia de Il Green andrà in onda su Twitch e YouTube a partire dalle 19:00 di oggi, mercoledì 21 febbraio. Vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con Il Green e la community.