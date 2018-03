FIFA 18: Il 1° Torneo Empoli eSports Cup si svolgerà il 16-17 marzo

Venerdì 16 marzo e sabato 17 marzo si svolgerà allo Stadio Castellani di Empoli la prima edizione dell'su FIFA 18

I Club partecipanti sono: Empoli FC eSports, Psv eSports, Cagliari eSports e Team Gullit. Le partite si svolgeranno su PlayStation 4 in modalità Overall 85: verranno utilizzati i club con giocatori reali ma con caratteristiche uguali per tutti.

Domani 16 marzo si svolgerà un unico girone in modello italiano, con partite di andata e ritorno. Il 17 marzo, in base al piazzamento nel girone, si sfideranno nella fase finale con modalità Best of 3 la prima e la quarta classificata, e la seconda e la terza. I vincitori si scontreranno in finale.

La squadra vincitrice si aggiudicherà ben 1.500 euro, e sarà premiata durante l'intervallo di Empoli-Venezia, partita valevole per il campionato Lega Serie B. La seconda classificata, invece, otterrà un premio di 500 euro.