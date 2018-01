FIFA 18 inizia il nuovo anno in testa alla classifica italiana

apre il nuovo anno in testa alla classifica italiana software per console, seguito da, tutti in formato PlayStation 4. Di seguito, le Top 10 ufficiali di AESVI per la settimana 1/7 gennaio 2018.

Classifica Italiana Console (1/7 gennaio 2018)

Da segnalare gli ottimi risultati di Mario Kart 8 Deluxe, tornato ai piani alti della classifica, e di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il cui successo sembra destinato a continuare anche nel 2018.

FIFA 18 PS4 ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4 CALL OF DUTY WW II PS4 MARIO KART 8 DELUXE SWITCH TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 SUPER MARIO ODYSSEY SWITCH GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY PS4 JUST DANCE 2018 WII MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION PS4

Classifica Italiana PC (1/7 gennaio 2018)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE OVERWATCH GAME OF THE YEAR GTA V GRAND THEFT AUTO CALL OF DUTY WW II THE SIMS 4 AL LAVORO

Su PC, The Sims 4 continua a dominare la classifica, con a seguire tre titoli della serie Call of Duty: Modern Warfare 3, Black Ops II e Modern Warfare 2.