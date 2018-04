FIFA 18: un leak sembra svelare l'arrivo gratuito della modalità Coppa del Mondo 2018

Curiosando tra le linee di codice del simulatore calcistico, alcuni dataminer hanno scoperto una possibile modalità Coppa del Mondo 2018 in arrivo su FIFA 18.

Dovesse arrivarne l'ufficialità, la notizia non sorprenderebbe più di tanto, dal momento che Electronic Arts ha più di una volta colto l'occasione per aggiungere ogni quattro anni la modalità Coppa del Mondo al suo titolo. Tuttavia, nelle scorse occasioni si è sempre trattato di un gioco venduto completamente a parte, nel mentre questa volta sembrerebbe che il publisher abbia optato per un contenuto scaricabile online che non richieda pagamenti di alcun tipo. Stando a quanto emerso, inoltre, la modalità dovrebbe essere resa disponibile per le versioni PC, PS4, Xbox One e Switch del gioco. Vi consigliamo di rimanere sulle nostre pagine, in attesa di eventuali annunci da parte di EA.

FIFA 18 è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360. Che ne pensate di questo possibile add-on gratuito?