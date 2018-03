FIFA 18: la Liga sbarca nel mondo esport con la nuova LaLiga McDonald's

La, uno dei campionati più importanti d'Europa, sta collaborando con sponsor di grande spessore (come) per il suo primo progetto di esport ufficiale targato FIFA che prenderà il nome di “ LaLiga McDonald's ”.

La federazione spagnola lavorerà in in stretta collaborazione con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) e utilizzerà la piattaforma di gioco LVP su ArenaGG per ospitare l'evento.

LVP è uno dei principali leader negli esport della penisola iberica e ospita eventi per diversi titoli, tra cui League of Legends e Call of Duty. Questo sarà il primo progetto della Liga dedicato interamente all'esport; ciononostante, molte squadre sono già parte della lega FIFA della Virtul Futbol Organization (VFO).

La prima tappa prenderà il via tra pochi giorni, il 19 marzo, sarà aperta a tutti i giocatori in Spagna a patto che abbiano compiuto 16 anni. LaLiga McDonald's si suddividerà in una fase online aperta a tutti e, ovviamente, una fase finale “live”, con i primi 16 giocatori su Xbox One e 15 giocatori su PlayStation 4 che riusciranno a qualificarsi.

Lo stesso main sponsor, McDonald's, organizzerà un torneo esclusivo in cui il vincitore otterrà l'ultimo posto al torneo per il segmento dedicato a PlayStation 4. Maggiori dettagli su questo eventi, però, sono ancora sconosciuti.

Come dicevamo, le qualificazioni online prenderanno il via il prossimo 19 marzo, con i primi 16 giocatori su Xbox e i primi 15 giocatori PS4 che avanzeranno verso le fasi finali che si disputeranno live che inizierà il 16 aprile, con le partite giocate nella sede della LVP a Barcellona.

I vincitori di entrambi gli eventi (PlayStation 4 e Xbox One) si aggiudicheranno un posto nei Playoff delle Global Series EA Sports FIFA 18, un passo in avanti verso la Coppa eWorld FIFA prevista per agosto.