FIFA 18: la Major League Soccer entra nell'esport con una propria Lega

La popolarità di FIFA come esport sta crescendo di giorno in giorno e le grandi squadre di calcio stanno iniziando a prendere consapevolezza del nuovo trend del mercato organizzandosi di conseguenza.

Squadre come Manchester City, West Ham e Bayer 04 Leverkusen hanno recentemente portato i videogiocatori nelle proprie squadre affinché le possano rappresentare anche nell'esport.

Anche il circuito della FIFA sta cominciando a espandersi, abbracciando nuovi organizzatori di tornei ed eventi. Non solo, persino le federazioni calcistiche hanno iniziato a muovere i primi passi nel movimento. Proprio oggi, MLS ed EA Sport hanno annunciato una collaborazione per creare l'eMLS, un nuovo campionato competitivo di FIFA 18 che includerà i migliori giocatori della FIFA del Nord America.

L'inizio della prima edizione della eMLS Cup è prevista per aprile 2018 in occasione del PAX East di Boston. Avrà anche la funzione di qualifier per i rappresentanti canadesi e statunitensi per gli EA Sports FIFA 18 Serie Global Playoff. Tutto ciò, ovviamente, si integrerà con la Coppa eWorld FIFA 2018 che si svolgerà in agosto e ospiterà i migliori giocatori di tutto il mondo.

Commentando l'annuncio, il Presidente e Amministratore Delegato di MLS Business Ventures, Gary Stevenson ha dichiarato: “Questo passo avanti nel gioco competitivo è una componente chiave nella nostra partnership con EA Sports per promuovere un coinvolgimento più profondo tra i sostenitori della MLS e i milioni di giocatori FIFA in tutto il mondo”.

Maggiori dettagli su eMLS sono attesi nelle prossime settimane. I team partecipanti recluteranno giocatori attraverso varie vie come le competizioni locali. Insomma in Nord America anche il mondo del pallone, proprio come già successo per l'NBA, potrà vantare una propria controparte digitale.