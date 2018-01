FIFA 18: la nuova patch risolve il problema del trucco del calcio d'inizio

ha pubblicato una nuova patch per, il popolarissimo simulatore calcistico che continua di settimana in settimana a dominare le classifiche di vendita italiane.

Il nuovo aggiornamento è mirato a correggere svariate imperfezioni minori che affliggono il titolo, e soprattutto dovrebbe andare a risolvere e rendere quindi innocuo il "trucchetto" che molti giocatori applicano ad inizio partita. Dopo il calcio di inizio, è fino ad oggi stato possibile effettuare pochi e semplici passaggi per sfrecciare sulle zone laterali del campo e, dopo aver effettuato un cross immediato, segnare un goal con un sin troppo facile tap-in. EA, consapevole del problema, assicura che la difesa sarà più reattiva e compatta con il nuovo update, mentre la squadra avversaria non sarà più capace di avventarsi in attacco con la stessa veemenza dimostrata fino ad oggi. A questo indirizzo trovate tutte le altre modifiche apportare con la patch.

FIFA 18 è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco è attualmente in offerta su Amazon.it.