FIFA 18: il nuovo aggiornamento con le opzioni di accessibilità arriva su PS4 e Xbox One

ha pubblicato l'aggiornamento 1.10 (1.09 su PS4) disu console di attuale generazione, questo update, già disponibile su PC, include nuove opzioni raccolto sotto il menu

Tramite le opzioni del menu Impostazioni di Accessibilità sarà possibile personalizzare vari aspetti del gioco e dei controlli per migliorare l'accessibilità, inoltre la patch risolve il problema della sensibilità delle frecce del D-Pad, la cui pressione spesso non veniva rilevata correttamente. Risolto anche un bug con le telecronache in varie lingue (italiano compreso).

Recentemente, Electronic Arts ha pubblicato anche un aggiornamento di FIFA 18 e FUT 18 per aggiornare le statistiche di moltissimi calciatori di Serie A, tra cui Dybala, Cutrone, Immobile e Insigne.