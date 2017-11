FIFA 18: pubblicato lo spot TV dedicato alle feste natalizie

ha pubblicato lo spot TV didedicato alle festività natalizie, preparandosi alla campagna pubblicitaria del gioco prevista per le ultime settimane dell'anno. Sullo sfondo di una Londra innevata, protagonista dello spot non poteva che essere Cristiano Ronaldo.

Lo spot televisivo è ambientato in una Londra ricoperta dalla neve, dove l'attenzione di un passante viene attirata da una vetrina con diversi monitor in esposizione. Sugli schermi vengono trasmesse alcune immagini di Cristiano Ronaldo, con il campione portoghese intento a ricreare "El Tornado", la famosa mossa di abilità che è possibile eseguire anche all'interno di FIFA 18. Voi siete mai riusciti a calciare in questo modo (sia nel gioco che nella realtà)?

Ricordiamo che FIFA 18 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per tenervi aggiornati su tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.