FIFA 18 a quota 24 milioni di copie vendute: 7 miliardi di partite e 17 miliardi di gol

Con gli oltre 24 milioni di copie di FIFA 18 vendute in tutto il mondo, il franchise di EA Sports supera i 260 milioni di copie vendute dal lancio del primo titolo.

Sfidandosi su console, PC, mobile e negli eventi competitive sparsi per il globo, i videogiocatori di tutto il mondo stanno facendo di EA Sports FIFA il titolo sportivo più apprezzato al mondo. FIFA 18, uscito ormai 11 mesi fa, è stata l’edizione più giocata nella storia del franchise.

Ad oggi FIFA 18 ha venduto oltre 24 milioni di copie, con 7 miliardi di partite giocate e più di 17 miliardi di gol segnati.

EA SPORTS FIFA è il videogame sportivo più venduto di sempre, con un totale di oltre 260 milioni di copie vendute dalla prima edizione.

FIFA Ultimate Team si conferma una delle modalità più giocate, con più di 13 milioni di squadre create nell’ultima edizione FIFA 18.

Le EA SPORTS FIFA 18 Global Series hanno visto sfidarsi oltre 20 milioni di giocatori provenienti da 60 nazioni, in FIFA 18 e FIFA Online 3.

FIFA Mobile ha superato i 193 milioni di download in tutto il mondo, compreso il recente lancio in Cina, con oltre 900 milioni di sessioni.

FIFA Online 3 e FIFA Online 4 si confermano titoli di enorme interesse in Asia, con 115 milioni di videogiocatori registrati e più di 15 miliardi di partite giocate.

“Per milioni di persone in tutto il mondo FIFA non è soltanto un gioco, ma una parte fondamentale del DNA del calcio e delle squadre che amano” spiega Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA. “L’entusiasmo dei nostri fan alla Gamescom è stato incredibile: migliaia di persone hanno potuto finalmente toccare con mano l’esperienza della UEFA Champions League e molte altre hanno potuto sbirciare il prossimo capitolo della carriera di Alex Hunter ne Il Viaggio. Il calcio ha la capacità di unire il pianeta attraverso esperienze su console e mobile, tornei ufficiali e sfide dal vivo, e noi siamo felici di trovare modi sempre nuovi di connettere i giocatori nel nome del più bel gioco del mondo.”



FIFA 19 offrirà ai videogiocatori un’esperienza di gioco del calcio ancora più autentica con la UEFA Champions League, numerose innovazioni del gameplay e più di 600 club in licenza, a rappresentare i campionati più prestigiosi del mondo come la Premier League, la Liga, la Serie A e la Chinese Super League.



FIFA 19 sarà disponibile in tutto il mondo il 28 settembre per PlayStation 4, Xbox One, Origin per PC e Nintendo Switch. Preordinando l’edizione FIFA 19 Champions o FIFA 19 Ultimate per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC si otterrà l’accesso anticipato al 25 settembre, mentre per gli abbonati a Origin Access Premier e i membri di Origin Access avranno la possibilità di giocare su PC dal 20 settembre. Anche i membri di EA Access potranno accedere al Play First Trial a partire dal 20 settembre.