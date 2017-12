FIFA 18: ragazzino spende inconsapevolmente lo stipendio della madre in microtransazioni

Dopo la lunga e travagliata vicenda legata a Star Wars Battlefront 2 e le microtransazioni tornano nuovamente al centro delle attenzioni mediatiche in seguito a uno spiacevole avvenimento accaduto recentemente in Irlanda.

Un ragazzino di 14 anni ha infatti speso inconsapevolmente l'intero stipendio della madre acquistando FIFA Points in FIFA 18. Secondo la ricostruzione della madre, avendo comprato il gioco con la sua carta di debito, questa è stata automaticamente collegata al negozio di microtransazioni del titolo. Qualche giorno dopo l'acquisto, la madre ha provato a ritirare dei soldi, ma i suoi fondi risultavano esauriti, così dopo aver contattato la banca per tracciare gli ultimi movimenti della carta, ha scoperto che suo figlio aveva prosciugato lo stipendio acquistando punti in FIFA 18, a quanto pare senza saperlo. A detta della madre, infatti, il figlio non comprendeva il funzionamento delle microtransazioni: "Quando compri il videogame o ci giochi, non ti avvisano della presenza di acquisti reali. Mio figlio non ha dovuto fare niente per attivare la mia carta. Non sapeva che con ogni click stava prendendo soldi dalla mia scheda". Dopo aver appreso della vicenda, il ragazzino, preso dai sensi di colpa, si è chiuso nella sua camera: "È convinto di aver rovinato il Natale alla sua famiglia. Non riesco neanche a portarlo a scuola. Non ho neanche motivo di rimproverarlo perché si sta già punendo da solo più di quanto io potessi immaginare".

Cosa ne pensate di questa vicenda?